В Мурманске состоялся областной турнир по мини-футболу памяти заслуженного тренера Заполярья Геннадия Тетюрева

Футбол – это вид спорта, который никогда не теряет своей популярности. С самого детства мальчишки и даже девочки любят гонять мяч и забивать его в ворота команды соперников. А кто самый ловкий и точный из всех, можно выяснить на соревнованиях. Например, таких, которые провели в легкоатлетическом манеже.

Областной турнир по мини-футболу памяти заслуженного тренера Заполярья Геннадия Тетюрева проводят в Мурманской области уже второй раз. На него съезжаются юные футболисты со всего региона. В этом году участие принимают 15 команд, всего около 250 детей.

Дмитрий Игнатенко, главный судья соревнований: «В прошлом году были одни лидеры, в этом детки на год младше участвуют, другие лидеры. На этом турнире хорошо себя проявляет команда из Апатитов, они будут играть в финале и «Лапландия» мурманская. Эти две команды немножко поинтересней, посильнее».

Футбол был популярен среди мальчишек всегда. Но, по словам тренеров, сейчас он становится интересен и девочкам. Почему? Да, потому что спорт – это жизнь, воспитание характера.

Андрей Прахницкий, тренер ФК «Горняк», г. Ковдор: «Потому что этот вид спорта самый зрелищный, за это его и любят. Они равняются уже на других звезд мирового уровня, берут пример, хотят быть похожими на них. Это очень сложная работа, но полезная. Выработать у ребят, в первую очередь человеческие качества, это я ценю. Чтобы просто хорошими людьми стали. А получатся из них олимпийские чемпионы или нет, то это уже другое дело».

Все участники соревнований выкладывались на полную. Несмотря на юный возраст, эти ребята сильные и бесстрашные, а ещё отличные стратеги.

Матвей Глыбин, капитан команды ФК «Горняк», г. Ковдор: «В целом нормально игра прошла, мы выиграли – это уже хорошо. Заняли седьмое место, не повезло чуть-чуть».

Победителей чемпионата ждали кубки, дипломы и памятные призы.