В Мурманске состоялся очередной этап акции «Зелёный рекорд»

Северяне сажали кусты и деревья на 15 общественных территориях города. В озеленении приняли участие представители исполнительной власти города и глава администрации Юрий Сердечкин.

Гора земли, садовый инвентарь и десятки кустов шиповника. На зелёной зоне вдоль улицы Аскольдовцев кипит работа. Представители городской администрации и сотрудники предприятий вышли на улицу, чтобы сделать Мурманск свежее и красивее. Здесь проходит один из этапов акции «Зелёный рекорд». Территория была выставлена на народное голосование как один из претендентов на озеленение и победила.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Мы с коллегами сейчас как раз находимся по адресу, который мы поставили на голосование в числе 13 пунктов, в которых мы собираемся провести озеленение. Мы попросили людей подсказать, куда поехать лучше. В рейтинговом голосовании победила данная локация. И вот сейчас мы здесь. Задача, мне кажется, настолько очевидная. А посадить дерево очень просто, даже ребёнок справится. Простая, но очень важная задача, которую мы сейчас все вместе с горожанами и выполним».

И действительно, среди участников акции много детей. Люди в приподнятом настроении, улыбаются, шутят. Многие в «Зелёном рекорде» участвуют регулярно. Здесь и со знакомыми можно встретиться, и польза для города неоспоримая. Приходят делегациями от разных коммерческих структур: такое своеобразное сплочение коллектива.

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Участвуют не только работники предприятия, но и, как вы видите, дети. Семьями вышли посадить сегодня кустарники. Мы высаживаем шиповник».

Представители общественных организаций тоже не упускают возможности потрудиться на благо города. У членов Всероссийского общества инвалидов Ленинского округа Мурманска от такой работы буквально горят глаза. Свежий воздух и приятная компания моментально улучшили и настроение, и самочувствие участников акции.

Татьяна Юмаева, председатель Ленинской окружной общественной организации Всероссийского общества инвалидов: «Все уже набрались здоровья. Это хорошая очень идея посадить куты в Ленинском районе, он же более такой.., не буду говорить, что старый. Более мудрый. Поэтому многие деревья уже взошли. Мы уже во многих акциях участвуем: где-то берёзы сажали, липы, а теперь сажаем кустики».

Всего в этом году администрация Мурманска планирует высадить в Мурманске более 6000 кустарников и деревьев. Ещё примерно три с половиной тысячи растений раздадут бесплатно тем северянам, которые планируют озеленять свои дворы.