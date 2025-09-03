В Мурманске состоялся открытый инструктаж сил и средств сотрудников правопорядка

На улице Воровского состоялся открытый инструктаж сил и средств сотрудников правопорядка, который продемонстрировал готовность подразделений к обеспечению общественной безопасности и слаженное взаимодействие всех структур.

2 сентября, в день 102-й годовщины со дня образования патрульно-постовой службы полиции, отличившихся сотрудников наградили за вклад в обеспечение безопасности и спокойствия жителей заполярной столицы.

На улице Воровского состоялся открытый инструктаж сил и средств сотрудников правопорядка, который продемонстрировал готовность подразделений к обеспечению общественной безопасности и слаженное взаимодействие всех структур.

В построении принял участие и руководящий состав УМВД по Мурманской области во главе с генерал-майором полиции Андреем Веселовским.

Алексей Веселовский, начальник УМВД России по Мурманской области: «И в непростое для страны время сотрудники ОВД Мурманской области подтверждают свой высокий профессионализм и ответственное отношение к избранному делу, являясь надёжной опорой и гарантом безопасности».

Церемония также была приурочена к 102-й годовщине со дня образования патрульно-постовой службы. Наиболее отличившимся сотрудникам вручили ведомственные награды.

Поздравили и поощрили личный состав также заместитель главы города Андрей Костин, представители командования Северного флота и другие почётные гости.

В завершении события личный состав и патрульные машины прошли торжественным маршем по проспекту Ленина и отправились на дежурство.