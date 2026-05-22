В Мурманске состоялся первый этап смотра-конкурса на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы»

В мастерстве соревновались те, кто первым вступает в схватку с огнём в условиях, где невозможно дышать без специального оборудования.

Газодымозащитники - это «спецназ» пожарной охраны. Именно они заходят в густой чёрный дым и экстремальную жару, чтобы спасти людей.

Профильные соревнования - не просто спорт, а максимально точная имитация реального пожара. Сначала бойцы подтвердили знание материальной части своих аппаратов и правил охраны труда, а после перешли к самому зрелищному и сложному этапу. На прохождение боевой проверки и включение в аппараты звеньям давалось 60 секунд.

Далее была дистанция из шести упражнений. Пожарным предстояло рассчитать параметры работы в непригодной для дыхания среде, преодолеть полосу препятствий, вскрыть дверь с помощью кувалды и продемонстрировать навыки владения бензорезами и бензопилами.

Кульминацией стал поиск и спасение условного пострадавшего. Участники должны были не только обнаружить манекен, но и грамотно эвакуировать его на спинальном щите, обеспечив при этом подачу воды на тушение условного пожара.

По итогам соревнований 1-е место завоевала мурманская 4 пожарно-спасательная часть, второе - у пожарных по охране объектов «Арктик СПГ 2», а третье заняла команда специального управления ФПС №48.