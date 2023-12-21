В Мурманске состоялся Первый товарищеский матч по мини-футболу в честь Дня энергетика

Начало новой спортивной традиции заложили энергетики. Накануне профессионального праздника состоялся товарищеский матчи по мини- футболу между командами предприятий и не только…

Тепло, свет и знания! Первый товарищеский матч по мини-футболу в честь Дня энергетика собрал на одном поле студентов, представителей власти и сотрудников ресурсоснабжающих предприятий. Организаторы спортивной встречи выступили с предложением сделать её традиционной.

Дмитрий Чебыкин, заместитель генерального директора по безопасности АО «МЭС»: «Он первый! Первый блин бывает комом, но у нас получится! Хочется предложить участникам сделать его традиционным с переходящим кубком, поскольку нас на Евровидение не пускают. Есть такое предложение: кто выиграет, тот и организует следующий турнир».

Футбол - спорт номер один в мире - фаворит в трудовых коллективах. Филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск, строительный колледж имени Момота, Минстрой и Управление капитального строительства областного правительства и АО «Мурманэнергосбыт» выставили своих игроков.

Абдул Тимиров, слесарь 3 разряда АО «Мурманэнергосбыт»: «Что общего между энергетикой и футболом? Это синонимы - они рядом стоят без - энергии не будет футбола».

Гаджи Агаев, студент 4 курса Мурманского строительного колледжа им Н.Е. Момота: «Сейчас такое время, что без электричества никуда! У нас очень много гаджетов и технологий, которые за счёт электрическая работают».

Сергей Белевских, руководитель отдела экономической безопасности АО «АтомЭнергСбыт» Мурманск: «Атомы, которые движутся вокруг нас, которые нас движут, а по большому счёту, это наш любимый вид спорта».

На этот раз удача улыбнулась команде «АтомЭнергоСбыта».

Кубок отправился к игрокам мурманского филиала, а значит, в следующим году принимать товарищей у себя будут они.