В Мурманске состоялся пленум Мурманской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов

Участники пленума общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов подвели итоги работы органа в 2024 году. Одним из главных результатов деятельности совета стало повышение осведомлённости старшего поколения о льготах и возможностях в сфере социальной поддержки и здравоохранения.

Участники пленума общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов подвели итоги работы органа в 2024 году. Одним из главных результатов деятельности совета стало повышение осведомлённости старшего поколения о льготах и возможностях в сфере социальной поддержки и здравоохранения.

Валерий Пантелеев, председатель Мурманского областного Совета ветеранов: «В нашей поликлинике порядка 30 человек записывалось на диагностику … Причём, не приходилось им ждать. К конкретному врачу, в такую-то поликлинику, в такое-то время, в такой-то кабинет человек должен был прийти и получал помощь».

На нынешний год совет ставит не менее важные задачи. Здесь значительное место занимают вопросы наставничества подрастающего поколения.

Надежда Максимова, заместитель председателя совета ветеранов: «Знаете, когда встречаешься со школьниками, то всегда видишь счастливые лица. С ними разговариваем живым человеческим языком».

Также продолжается работа в области патриотического воспитания молодёжи. Это, по мнению депутатов, одно из важнейших направлений работы совета в нынешних обстоятельствах. Помогает в этом активное взаимодействие между общественными организациями, например, с Центром гражданско-патриотического воспитания «На Севере - жить!».

Виктор Сайгин, депутат Мурманской областной Думы: «Они у нас бывают. Ветераны приезжают, рассказывают, а для нашей молодёжи это очень важно».

Совет сотрудничает с молодёжными организациями, профильными региональным министерством и муниципальными комитетами по образованию.