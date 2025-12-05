19 декабря в 12.00 в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным»В Мурманске открыли первый в регионе фиджитал-центр
В Мурманске состоялся праздничный концерт в честь Дня основания Мурманского отделения Союза писателей России

«Слово. Музыка. Танец» - это не просто праздник, посвящённый Дню основания Мурманского отделения Союза писателей России, а фестиваль искусства. Здесь в одном творческом порыве слились воедино произведения заполярных авторов, песни на их стихи и танцы.

Илья Виноградов, председатель Мурманского отделения Союза писателей России: «Хочу представить не только наше творчество, наших участников нашей организации, но и наших друзей, тех, кто хорошо известен северянам. Это будут и танцующие коллективы, и играющие, и авторы-исполнители, чтобы получился полноценный творческий вечер, может быть, такой срез красивого творчества, которое произрастает в Мурманской области».

Можно было бы 1,5 часа читать свои стихотворения, признается Илья Виноградов, однако, поэтам захотелось большего. И вот на праздник приехал писатель Валерий Чертовицкий.

Валерий Чертовицкий, писатель из Колы: «Я в этом году, наверное, понял, почему я пишу. Я готовил материалы по Семёну Гудзенко, который в 40-ом году написал: «Если не кричишь от боли или любви – не пиши».

Валерий Чертовицкий удостоен множества литературных наград. Одна из них «За вклад в победу над украинским нацизмом» за публикации в книге «Поле битвы» и «Поле битвы-2» под редакцией Михаила Зверева. Ещё есть медаль, что на груди Валерия, за литературную деятельность от Народного фронта.

Валерий Чертовицкий, писатель из Колы: «Писал о брошенных гарнизонах, писал об испытанных чувствах, писал об СВО, обо всём. О том, что обычно пишется тогда, когда болит, когда тревожит, когда не можешь не писать».

Праздник «Слово. Музыка. Танец» собрал не только писателей, но и читателей. В зале аншлаг, людей, пришедших послушать и посмотреть на исполнителей, оказалось больше, чем предложенных мест.

Ольга Анисимова, заместитель министра культуры Мурманской области: «Сегодня мы отмечаем день рождения регионального отделения Союза писателей России. Это одна из молодых организаций в Российской Федерации, но она очень известна по всей стране. В ней состоят очень профессиональные писатели, которые создают истории об Арктике, рассказывают об Арктике и все фестивали, все мероприятия, которые проводит региональное отделение так же известны далеко за пределами России».

Важно отметить, что организация активно принимает новых писателей в свои ряды. Например, в день рождения регионального союза он пополнился ещё двумя авторами.

Илья Виноградов, председатель Мурманского отделения Союза писателей России: «Мы сегодня провели собрание и приняли двух новых членов в наш Союз писателей. Это Екатерина Гладышевская и Екатерина Белаус. Они раньше были в другом - в параллельном союзе. А сейчас Союз писателей России стал главным в стране, который должен объединить все творческие пишущие силы, то мы лучшие кадры принимаем к наш союз».

Поздравить коллег приехал депутат областной Думы и председатель жюри конкура «Храмы России».

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «Сегодня очень важное культурное событие для всей Мурманской области. Нашей писательской организации исполняется 47 лет, и за такой период времени наши талантливые земляки создали очень много великолепных произведений, начиная от стихов, заканчивая прозой. Очень приятно, что жители Мурманской области, города Мурманска бережно хранят память о наших поэтах, мы создали уникальную аллею писателей, около этих бюстов проводим мероприятия. Это очень важно».

Региональное отделение Союза писателей России сотрудничает с общественными организациями, органами власти, в том числе и с депутатами, которые и помогли возродить творческий конкурс «Храмы России».

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «Этот конкурс действительно показывает, что талантливые не только взрослые писатели, но и молодые северяне. Замечательные произведения. И мне, как жителю города-героя Мурманска, очень приятно и за это большая благодарность нашим поэтам, что большую роль в их творчестве играет воспевание самого молодого, самого северного города-героя Мурманска».

Одно из таких стихотворений, посвященных столице Заполярья, прочитал Валерий Чертовицкий.

Валерий Чертовицкий, писатель из Колы: «Нарисуйте мне дождь на оконном стекле, // нарисуйте дорогу, ведущую в сопки, // и скалу, и меня на высокой скале // возле самого краюшка тихим и робким. // Нарисуйте мне счастье такой высоты, // среди вздорных, похабных, уродливых буден, // аккуратненький дом, у последней черты, // чтобы светел он был и всегда многолюден. // Нарисуйте черту, ту простую черту, // за которой теряются смыслы и краски, // чем нарисуйте, пожалуйста, ту // для которой хранил я и нежность и ласку».

Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
