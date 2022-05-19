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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.05.22 19:30

В Мурманске состоялся региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»

В Долине Уюта прошёл региональный этап Всероссийских соревнований «Президентские состязания». Двенадцать команд из Мурманска и Мурманской области показали всё, на что способны.

В этом году «Президентские состязания» собрали рекордное число участников. Два дня команды соревновались на площадке легкоатлетического манежа поочередно в нескольких видах спорта. В этом особенность проекта.

Роман Рогов, педагог – организатор центра «Лапландия»: «Ребята должны пройти ряд испытаний. Домашним заданием у них был творческий конкурс – это видеоролик. В манеже они проходили у нас испытания – это многоборье ГТО. Сегодня бежали тысячу метров, сегодня у них будет ещё эстафета. А сейчас творческий конкурс».

Организаторы дружно заявляют, что спорт для подрастающего поколения должен быть в приоритете. Тем более что это тот возраст, когда легче всего работать над своими физическими качествами, совершенствоваться и достигать новых высот.

Игорь Долгополов, учитель физической культуры в школе №15, г. Апатиты: «Без спорта никуда. Спорт – это норма жизни. ЗОЖ и так далее».

Ведущая по балам участница «Президентских состязаний» Алексеева Софья из Полярного поделились эмоциями, с которыми уедет обратно домой.

Софья Алексеева, участница соревнований, г. Полярный: «Наверное, с радостными, а может даже и с грустными. Ещё не знаю. Посмотрим, как я пробегу эстафету».

Следующий этап соревнований планируют провести осенью.

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