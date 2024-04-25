В Мурманске состоялся региональный этап Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего»

В соревнованиях приняли участие18 команд из Мурманска, Кировска, Ковдора, Никеля, Заозерска, Апатитов, Кандалакши, Полярных Зорь и Мончегорска. В каждой – два пилота, инженер-механик и наставник.

Умения демонстрировали в двух дисциплинах: симуляторе гонок дронов, а также тестировании на знание устройства и принципов эксплуатации БПЛА.

Команды победители представят регион в национальном финале чемпионата в Казани этим летом.

Лучшие по итогам пройдут стажировки в крупных промышленных и топливно-энергетических компаниях России.

Киберсоревнования организованы региональным отделением «Движение Первых» при поддержке Федерации компьютерного спорта Мурманской области.

Марьяна Рыбакина, пилот команды «ДВПК Витязь»: «Я пилот, у нас были три попытки. Думали, что соревнования будут более жёсткими. Мы были к этому готовы».