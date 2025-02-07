В Мурманске состоялся региональный этап Всероссийского экологического слёта юных полярников «Наша планета»

Традиционное ежегодное мероприятие проходило на базе Центра образования «Лапландия», где приняли участие более 70 школьников.

Движение «Юные полярники» в регионе появилось в 2017 году. С тех пор в его ряды вступило немало участников. Это школьники со всего региона. В «Лапландии» проходит слёт, конкурс и выставка, подготовленные специально для ребят.

Андрей Чепой, заместитель исполнительного директора Ассоциации полярников Мурманской области: «Сейчас по области где-то 470 полярников».

Движение создано с целью ранней профессиональной ориентации школьников. Возможно, благодаря этому кто-то из них заинтересуется широким спектром специальностей, связанных с освоением северных широт. Это и геология, и судоходство, и научно-исследовательская деятельность.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Мы это делаем во благо развития нашего региона, нашей страны».

Впервые в этом году для юных полярников была организована выставка, на которой школьники могли познакомиться с деятельностью научных институтов региона и ряда крупных промышленных предприятий.

Арина, участник движения «Юный полярник»: «Я вступила в этот проект, так как считаю, что это достаточно важно и поможет мне в будущем».

Что касается конкурсов, ставших частью слёта, то по их результатам будет выбрана команда, которая представит Мурманскую область на XII Всероссийском экологическом слёте «Наша планета» в Санкт-Петербурге.