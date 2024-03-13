В Мурманске состоялся Региональный форум сторонников партии «Единая Россия»

Он объединил более 200 активистов.

Первостепенная цель встречи сторонников партии - отталкиваясь от политики президента по защите семейных и национально-культурных ценностей утвердить основные направления работы на этот год.

Роман Пономарев, депутат Мурманской областной Думы: «У нас очень отзывчивые и активные люди, много НКО, которые продвигают свои идеи и проекты. А мы со своей стороны поддерживаем и помогаем им».

В рамках пленарной сессии были рассмотрены вопросы реализации Народной программы и, например, всероссийского марафона «Сила России». Он проходит по всей стране. Поучаствовать в нём можно, просто зарегистрировавшись на сайте проекта, который позволяет принять участие в мастер-классах и событиях, связанных с известными спортсменами.

Лариса Круглова, депутат Мурманской областной Думы: «Тренировки и беседы со спортивными звёздами уже стали хорошей традицией. Мы всегда привлекаем к таким мероприятиям детей. Они хотят быть похожими на чемпионов Европы, Мира, Олимпиад. И, зная это, проще привить любовь к здоровому образу жизни. Участие в мастер-классах, конечно же, заряжает ребят энергией, они идут заниматься спортом».

Участники также подключились к телемосту с Волгоградом, который транслировал митинг-концерт.

Форум сторонников партии «Единая Россия» – это одна из наиболее активных площадок для обсуждения актуальных вопросов национальной и региональной повестки.