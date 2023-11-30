В Мурманске состоялся рейд по должникам, которые забыли о своих родительских обязанностях

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов активно занимаются поиском должников. Приходится с раннего утра наведываться к ним в гости, чтобы напомнить об имеющихся невыплатах по алиментам.

Повышает эффективность работы специалистов электронный ресурс «Мобильный розыск», с помощью которого можно проверить любой автомобиль на наличие у владельца задолженностей.

Татьян Метелкина, судебный пристав исполнитель Отделения судебных приставов по взысканию алиментных платежей по г. Мурманску: «С начала 2023 года в отделении на исполнении находятся 2,5 тысячи исполнительных производств о взыскании алиментных платежей. Взысканы и перечислены взыскателям деньги на общую сумму более 423 миллионов рублей. К административной ответственности привлечены 278 должников, также возбуждено 148 уголовных дел за неуплату алиментов».