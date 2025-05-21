В Мурманске состоялся ряд мероприятий в рамках уточнения планов газификации региона

Губернатор Андрей Чибис провёл двустороннюю встречу с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым, также состоялось рабочее совещание. Стороны обсудили практическую реализацию проекта.

Владимир Путин, Президент России, поручил обеспечить до 2030 года ввод в эксплуатацию магистрального газопровода «Волхов – Мурманск» во время Международного арктического форума, который состоялся в Мурманске в конце марта. Но ключевое решение о газификации было озвучено президентом в 2022 году по итогам встречи с губернатором Андреем Чибисом.

Кроме ухода от мазутозависимости, это позволит запустить в регионе новые производства, развить и модернизировать существующие мощности.

Работа по подготовке масштабного проекта продолжается.