В Мурманске состоялся телемост с Санкт-Петербургом, посвящённый памятной дате - Дню полного освобождения Ленинграда от блокады

Вот уже в шестой раз представители власти и ветераны собираются вместе, чтобы вспомнить и разделить волнительные эмоции с жителями Петербурга. В этом году повод ещё более особенный - 80 лет со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «Участниками нашей встречи будут самые главные герои - это жители блокадного Ленинграда, которые сейчас проживают в Мурманске. А со стороны Санкт-Петербурга будут блокадники, которые живут в Санкт-Петербурге. Считаю, а это очень важно, что в нашей встрече принимают участие очень много юных мурманчан, которые имеют уникальную возможность посмотреть на людей, переживших блокаду Ленинграда».

В такие важные моменты принято говорить друг другу тёплые слова, дарить стихи и песни, отдавать дань памяти тем, кто не смог пережить осаду.

Нина Ткаченко, житель блокадного Ленинграда: «Я помню всё досконально, всё стоит перед глазами. И первый налёт фашистский, и первые бомбежки всех продовольственных складов. Это была их задача – уничтожить их. Весь ужас голода, холода».

Людмила Вторая, житель блокадного Ленинграда: «Мои родители работали на военном заводе, они уже во время войны получили и медали, и ордена. В музее завода есть стенд, посвящённый моему папе».

Мурманск и Санкт-Петербург тесно связаны. В годы блокады северяне отправляли в Ленинград составы с рыбной продукцией и продовольствием. Но путь их был непрост. Из-за перекрытия железнодорожных путей и не прекращающихся боевых действий, первый груз доставляли 24 дня.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Наши два города-героя находятся в одном федеральном округе. Те связи, которые были со времен Великой Отечественной войны, остаются и сейчас. Корабли «Атомфлота» строят на верфях города-героя Ленинграда, военные корабли также строятся на верфях Санкт-Петербурга. Связи у нас тесные, я думаю, крайне важно проводить такие мероприятия».

Как отмечают участники телемоста, важно говорить о памятных событиях, несмотря на дату в календаре. Такие акции сплачивают и воспитывают в подрастающем поколении патриотические чувства.