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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.11.24 19:30

В Мурманске состоялся торжественный митинг, посвящённый Дню памяти о подвиге бойцов оленетранспортных батальонов – защитников Заполярья в годы Великой Отечественной войны

Северный олень – выносливое и сильное животное. Ему ни по чём суровые погодные условия. Эти его качества и были важным фактором в формировании оленетранспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны. Эти животные в Заполярье частично заменили машины, которые привозили боеприпасы, продовольствие, дрова, горючее и забирали в госпитали раненых.

Елена Алмазова, президент Ассоциации Кольских саамов: «Моей прабабушки родной брат воевал в оленетранспортных батальонах в направлении Долины Славы. Он вместе с оленями, к сожалению, подорвался на мине».

Памятник военным каюрам был установлен четыре года назад по инициативе Ассоциации Кольских саамов. Благодаря этому решению жители Мурманской области и России могут больше узнать о таких немногочисленных отрядах Красной Армии.

Виктор Аверьянов, воспитанник Мурманского филиала Нахимовского училища, участник митинга памяти: «Немецко-фашистские захватчики очень сильно хотели захватить мурманский незамерзающий порт, потому что там находилась большая часть запасов еды и воды для поставки в другие регионы. Например, в Ленинград во время блокады. Такие митинги нужны для поддержания памяти и гордости за тех солдат, которые встали за защиту и боролись за нашу свободу».

И даже получая травмы во время бомбежки умирали олени бесшумно, не выдавая позиций. В 2020 году «Арктик-ТВ», выпустил серию фильмов о войне в Заполярье. Первый фильм был посвящена оленетранспортным батальонам. Просмотреть ролик можно в официальной группе телеканала в социальной сети «ВКонтакте». 

Торжественная часть митинга завершилась минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.

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