В Мурманске состоялся тожественный приём для женщин-руководителей предприятий и учреждений

С праздником 8 Марта северянок поздравили глава администрации заполярной столицы Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова и депутаты Совета депутатов областного центра.

Торжественная встреча, посвященная Международному женскому дню, собрала вместе представительниц прекрасной половины человечества, которые делом доказали, что женщины способны быть успешными в самых разных сферах деятельность. В преддверии главного женского праздника самые тёплые поздравления от первых лиц города и цветы.

«Они у нас замечательные, очень красивые, умные, профессионалки, в своей работе лучше их нет, - отмечает лучшие качества северянок Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Сегодня мы собрались для того, чтобы вот сказать добрые слова нашим коллегам, сотрудникам администрации, сотрудникам бюджетных учреждений. Мы их очень любим, ценим и для нас они очень важные и нужные помощницы».

Роль женщин в бизнесе, политике, социальной и других сферах жизни неуклонно растёт. Доказательство этому – женские форумы, которые проходят в разных регионах страны, а совсем недавно такое событие состоялось и в Мурманской области. Очевидно, расти, развиваться, крепнуть и процветать Кольскому Заполярью и Мурманску помогают именно северянки, сегодня они трудятся в областях, которые ещё несколько десятилетий назад считались исконно мужскими, добиваются хороших результатов.

«Благодаря, в том числе и женщинам, у нас такой город-красавец, - отмечает Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - Женщины, которые присутствуют на празднике, глубоко преданны своему городу, глубоко любящие его. Они куют славу этому городу: это учителя, спортсмены, тренеры, работники жилищно-коммунального хозяйства, работники дорожных служб. Всем женщинам - любви счастья, благополучия, здоровья, удачи и пусть всё хорошо у них будет в жизни!»

Добрые слова и поздравления в адрес мурманчанок звучали на торжественном приёме из уст депутатов, в рядах которого тоже немало женщин.

«В современном обществе нет разделения между мужчинами и женщинами, поэтому наши уважаемые женщины руководят большими компаниями, занимаются большой общественной работой, - говорит Антонина Таран, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Я от всего сердца хочу поздравить мурманчанок с Международным женским праздником. Пожелать здоровья, удачи, всего-всего самого хорошего!».

Встреча получилась теплой, дружеской и по-настоящему весенней.