В Мурманске состоялся трёхдневный интенсив по игре на флейте «Северный ветер»

За три дня участники программы выучили несколько сонат Георга Филиппа Телемана, которые впервые в России расшифровала Юлия Гараникова – эксперт и наставник школы.

Жители Мурманска погрузились в эпоху барокко вместе с флейтистами Музыкальной школы №5. Ребята на сцене областной филармонии исполнили сонаты Георга Филиппа Телемана, аккомпанировала им приглашенная органистка, преподаватель Царскосельской Гимназии из Пушкина Светлана Хохлова.

Светлана Хохлова, преподаватель ДМШ Царскосельской Гимназии г. Пушкин: «Мы ведь в органе видим большое количество труб, а флейта - это тоже трубочка, дудочка. Я имею в виду, что происхождение звука одинаковое – это духовые инструменты и тембрально очень много регистров у органа флейтовых, поэтому мы стараемся делать так, чтобы флейта звучала как королева, а орган её поддерживал».

Подготовка к концерту проходила в рамках интенсива в Мурманской музыкальной школе №5. Ребята всего за три дня прошли мастер-классы, разборы, практикумы и разучили несколько сонат. Их наставником на это время стала приглашенный педагог – лауреат международных конкурсов, автор проекта «Библиотека флейтиста», руководитель ансамблей флейт «Flavento» и «Серебряный ветер» из Санкт-Петербурга Юлия Гараникова.

Юлия Гараникова, эксперт проекта «Музыкальные надежды Арктики» и наставник школы «Северный ветер», г. Санкт-Петербург: «У нас по плану идёт интенсив, погружение, когда мы все вместе занимаемся и технологиями музыкальными – флейтовыми, и разбором музыкальных произведений, подготовкой к финальному концерту. За три дня мы постараемся собрать концертную программу и с некой теоретической базой, и с некими творческими поисками, как нам раскрыть музыкальные идеи».

Несмотря на то, что такой интенсив в рамках музыкальной школы проходит впервые, ученики уже знают своего педагога. Они раньше встречались на уроках в рамках проекта «Музыкальные надежды Арктики», поэтому ребята с нетерпением ждали мастер-классов от Юлии.

Анна Кучер, начинающая флейтистка: «Она очень хорошо относится к детям, всегда говорит, что правильно, а что неправильно. Она хороший учитель».

Поэтому на сцену филармонии ребята вышли уверенно, морально готовыми к звукам органа.

Светлана Хохлова, преподаватель ДМШ Царскосельской Гимназии г. Пушкин: «Я первый раз вчера с ними встретилась, но могу сказать, что сегодня - при повторной встрече, дети выросли. Они, в принципе, ежедневно делают шаги вперед, они впитывают информацию, они выдают что-то новое, они реагируют очень хорошо, они молодцы».

Артистам настолько удалось погрузить зрителей в эпоху барокко, что их просили сыграть на бис.