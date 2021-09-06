В Мурманске состоялся третий этап эко-марафона «Чистый регион»

Охотники за мусором прочесали одну из самых сложных локаций под названием «Горы». Боролись активисты не только за порядок, но и за ценные призы.

Обстановка накалена до предела. До старта остаётся буквально несколько секунд и 9 команд срываются с места в погоне за мусором. Да, вы не ослышались, в этой игре участники борются за старые бутылки и залежавшийся пластик.

Третий этап экологического квеста организаторы решили провести в районе улицы Репина в Ленинском округе Мурманска. За прошлые раунды участникам удалось насобирать несколько «КАМАЗов» мусора. Достичь такого результата было бы невозможно без поддержки партнёров проекта.

Дмитрий Афиногенов, организатор экомарафона «Чистый регион», руководитель сообщества в соцсети «ВКонтакте» «Регион 51»: «Всё было не зря, потому что мы видим, что наш марафон обретает большое количество единомышленников, которым тоже не безразлична тема экологии, тема «Чистого региона». Мы видим, с каким азартом участники подходят - это не совсем субботник, конечно же. Мы очень благодарны всем людям, которые откликнулись и приняли участие в организации этого марафона: «Мурманскводоканал», «LoveRadio», компании «Радиоклуб», «Гармин» и организация «СитиМатик», которая помогает нам с утилизацией мусора».

В этой игре в ход идёт всё – от старых покрышек до фантиков. Некоторые волонтёры даже создали рейтинг мусора, который чаще всего можно найти в отдаленных микрорайонах столицы Заполярья.

Анастасия Вечирко, представитель команды «Чистюля»: «Номер один – пластик, второе место – это покрышки и третье – это автомобильный мусор. Рядом гаражи, во всех трёх местах, где мы уже убирались, всегда есть мусор из гаражей. Люди не занимаются его утилизацией, просто выбрасывают под деревьями, загрязняя природу. К сожалению, вот так».

Бездумно собирать разный хлам и надеяться на победу в этом эко-марафоне не выйдет. В первую очередь, это не обычный субботник, а тактическая игра, лидерами которой станут не самые сильные, а самые хитрые участники. Например, представители команды «Есть дело», которые боролись за третье место.

Татьяна Пучкова, представитель команды «Есть дело»: «Сначала таскаем самое большое, потом уже принимаемся за маленький мусор, которого здесь также много».

С большим отрывом в перёд вырвалась команда «Mercs». С самого начала экомарафона они удивляют количеством заработанных очков. В чём же секрет?

Дмитрий Захлыстин, представитель команды «Mercs»: «У нас была стратегия, мы её придерживались!».

Но шутки в сторону. Свой выигрыш ребята хотят потратить на хорошее дело – благотворительность.

Дмитрий Захлыстин, представитель команды «Mercs»: «Есть желание помочь Дому малютки. Если всё получится, то, возможно, общим решением команды мы сделаем это».

Третий этап подошёл к концу, но узнать название победившей команды можно будет лишь 11 сентября в 12.00 на торжественном подведении итогов, которое состоится на площадке рядом с бывшим кинотеатром «Мир». Волонтёров эко-марафона и гостей порадует исполнитель популярной песни «Ягода Малинка» Хабиб. Вход свободный, принять участие может любой желающий.