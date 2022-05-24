В Мурманске состоялся турнир по мини-футболу, посвященный 80-летию легендарного футбольного матча в блокадном Ленинграде

31 мая 1942 года, несмотря на блокаду города, на стадионе встретились «Динамо» и команда Ленинградского металлического завода имени Сталина. Игроки вышли на поле несмотря на холодную зиму, нехватку продовольствия и постоянные бомбежки.

Прошедший матч настолько поднял дух жителей города на Неве, что позже игры проходили регулярно.

В памятном турнире в Мурманске приняли участие команда судебных приставов, команда Северного флота и сборные составы из сотрудников предприятий и организаций региона.

В упорной борьбе победу одержали футболисты «Динамо-ФССП».