В Мурманске состоялся турнир по самбо памяти спортсмена и тренера Анатолия Гольнева

На ковры Центрального стадиона областного центра вышли самые юные спортсмены.

10 команд, более 100 участников собрал в Мурманске турнир по самбо. На ковры в этот раз выходят начинающие спортсмены, для многих эти соревнования первые в жизни. Ребята немного растерянно ведут себя перед боем, да и во время его тоже. Судьям порой приходится буквально за руку выводить борцов на середину татами.

Александр Лоптунов, председатель коллегии судей СЗФО: «Такой турнир для такого возраста - это праздник!».

Этот турнир посвящён памяти Анатолия Гольнева. Свой путь в самбо уроженец Смоленска, связавший жизнь с Заполярьем, начал в ДК Железнодорожников. И в спортивной и тренерской жизни старался ориентироваться на земляка - исследователя боевых искусств Анатолия Харлампиева.

Но успех на ковре зависит не только от наставников и тренировок, но и от поддержки. Нередко на соревнования за своими внуками ездят бабушки или дедушки. Они с явным волнением смотрят за каждым движениям своих начинающих спортсменов.

- Я первый раз, внук нет. Очень рада, что приехала… Повезло попасть на этот турнир.

В итоге больше всего золотых медалей собрали спортсмены из 19-й спортивной школы Мурманска, они же заняли лидирующую строчку в командном соревновании.