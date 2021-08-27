В Мурманске состоялся вебинар на тему возможностей электронных сервисов

Представитель «АтомЭнергоСбыта» рассказала о работе компании с потребителями через интернет.

У компании работают сайт и мобильное приложение. Через «Личный кабинет» потребитель может оплатить счета или же задать вопрос специалисту. Обращения обрабатываются до 3 дней, но нередко ответ поступает раньше. Также у северян есть возможность связаться с сотрудниками по телефону или по старинке, придя в офис. Но как показывает практика, виртуальное общение становится всё более востребованным. Кстати, пользователей ждёт обновление.

Ольга Харлым, руководитель службы качества филиала АО «АтомЭнергоСбыт»: «Недавно вышла новая версия мобильного приложения. В ней присутствует несколько упрощеная регистрация. Если ранее вы обращались и у нас сохранился ваш номер телефона, то мы сразу предложим вам список лицевых счетов, на которых он числится. И вы можете сразу выбрать, какие лицевые счета привязать. Например, вы звонили, передавали показания за свою квартиру, может быть за квартиру родителей. И точно также в сервисе вы можете эти лицевые счета подключить и продолжать помогать своим близким».