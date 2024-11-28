Работа мечты в Мурманской области: каких редких специалистов ищут этой зимойПолярная ночь заходит в Мурманскую область
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.11.24 19:30

В Мурманске состоялся второй региональный экспертный форум «В центре внимания – семья»

Мероприятие организовано центром защиты материнства «Колыбель» и кризисным центром «Дом для мамы».

«В центре внимания – семья» - форум с таким названием стартовал в Мурманске. Среди тем, в том числе, демографическая ситуация и поддержка многодетных родителей.

Мария Филина, председатель Ассоциации организаций по защите семьи: «Многодетность, защита жизни детей до рождения - это два столпа, на которых сейчас должна держаться семейно-демографическая политика. Добиваться хотя бы нравственного запрета на аборты – это наш первый посыл, который должен быть исполнен. Если у нас в головах всё будет хорошо, если будет вектор на семью, который задаёт президент, если каждый из нас будет ставить перед собой данную задачу, а для этого будут ещё и условия благоприятные, тогда, конечно, у нас всё будет хорошо».

Запрет абортов – тема острая, способная общество расколоть на несколько лагерей. Но большинство людей всё равно считают, что семья - высшая ценность, важнейший фундамент, на котором строится жизнь человека.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «В Год семьи подобного рода мероприятия – это цементирующая составляющая, которая объединяет и органы власти, и общественные организации. Потому что, как вы видите, «Ц центре внимания – семья». И это не просто фигура речи».

В Мурманской области, для семей с детьми действует более 20 видов социальных программ, большая часть – региональные инициативы. Одна из самых востребованных - «Зарплата мамы» - ежемесячная выплата при рождении первого ребёнка и до достижения им 1,5 лет. Только в прошлом году получателями выплаты стали более 9 с половиной тысяч семей.

Мария Филина, председатель Ассоциации организаций по защите семьи: «Конечно, нам всем нужно создавать те условия в регионах, чтобы семьи создавались, чтобы они сохранялись. А для этого нам нужно и решать жилищные вопросы, и наращивать меры социальной поддержки».

Другим регионам страны стоит взять опыт Мурманской области на вооружение. А помочь с жильём молодым родителям призвана Арктическая ипотека, правда, здесь есть ряд условий и ограничений.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В связи со старением населения в России увеличивается демографическая нагрузка на граждан трудоспособного возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
Комментарий к новости:Кошелёк: с 1 января 2025 года Центр школьного питания поднимает цены на завтраки, полдники, обеды и ужины
-Правовая консультация (18+)Как северянам выйти на пенсию на пять лет раньше? Отделение СФР по Мурманской области разъясняет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Тонкие материи». Художественный сериал, 4 серия (16+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области растёт число участников программы долгосрочных сбережений-PRO Валюту (16+)Курс евро взлетел почти на 3,05 рубля, доллар укрепился почти на 1,57 рубля-PRO Энергетику (18+)Правительство РФ повысило прозрачность оказания услуги по техприсоединению к электрическим сетям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Кошелёк: штрафы за нарушение ПДД могут вырасти с 1 января
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика