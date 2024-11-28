В Мурманске состоялся второй региональный экспертный форум «В центре внимания – семья»

Мероприятие организовано центром защиты материнства «Колыбель» и кризисным центром «Дом для мамы».

«В центре внимания – семья» - форум с таким названием стартовал в Мурманске. Среди тем, в том числе, демографическая ситуация и поддержка многодетных родителей.

Мария Филина, председатель Ассоциации организаций по защите семьи: «Многодетность, защита жизни детей до рождения - это два столпа, на которых сейчас должна держаться семейно-демографическая политика. Добиваться хотя бы нравственного запрета на аборты – это наш первый посыл, который должен быть исполнен. Если у нас в головах всё будет хорошо, если будет вектор на семью, который задаёт президент, если каждый из нас будет ставить перед собой данную задачу, а для этого будут ещё и условия благоприятные, тогда, конечно, у нас всё будет хорошо».

Запрет абортов – тема острая, способная общество расколоть на несколько лагерей. Но большинство людей всё равно считают, что семья - высшая ценность, важнейший фундамент, на котором строится жизнь человека.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «В Год семьи подобного рода мероприятия – это цементирующая составляющая, которая объединяет и органы власти, и общественные организации. Потому что, как вы видите, «Ц центре внимания – семья». И это не просто фигура речи».

В Мурманской области, для семей с детьми действует более 20 видов социальных программ, большая часть – региональные инициативы. Одна из самых востребованных - «Зарплата мамы» - ежемесячная выплата при рождении первого ребёнка и до достижения им 1,5 лет. Только в прошлом году получателями выплаты стали более 9 с половиной тысяч семей.

Мария Филина, председатель Ассоциации организаций по защите семьи: «Конечно, нам всем нужно создавать те условия в регионах, чтобы семьи создавались, чтобы они сохранялись. А для этого нам нужно и решать жилищные вопросы, и наращивать меры социальной поддержки».

Другим регионам страны стоит взять опыт Мурманской области на вооружение. А помочь с жильём молодым родителям призвана Арктическая ипотека, правда, здесь есть ряд условий и ограничений.