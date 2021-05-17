В Мурманске состоялся выпускной концерт детско-юношеских спортивных школ города

На торжественном мероприятии ребятам вручили свидетельства об окончании учреждений дополнительного образования.

Волейболисты, гимнастки, лыжники и борцы – в этом зале собрались юные представители самых разных видов спорта, чтобы получить документы об окончании школ, в которых они тренировались.

Путь этих молодых людей нельзя назвать простым, тем не менее, выпускной для них – праздник грустный, как и для тренеров, вложивших в своих воспитанников силы и душу, чтобы сделать из ребят настоящих победителей.

Сергей Тян, директор Детско-юношеской спортивной школы №17: «Грустно, конечно, потому что на многих возлагаем надежды, как спортсмены они могли бы ещё большего достичь, а мы могли бы их до победного конца довести. Но сейчас уже они будут приносить пользу в других учреждениях высшего заведения».

На этом большинство воспитанников со спортом заканчивать не собираются. Кто-то из них продолжит заниматься сам, а кто-то пойдёт учиться на тренера, чтобы передать свои умения следующему поколению. Но как бы ни сложился путь выпускников, их всегда с радостью будут ждать в родной спортивной школе.

Светлана Бажина, тренер-преподаватель Детско-юношеской спортивной школы №17: «В них вложен ни один год работы. Отрываем от самого сердца, но надеемся, что они в дальнейшем будут помогать школе, потому что они приходят, помогают нам организовывать соревнования для детей более младшего возраста, потому что это же наши воспитанники, они всегда с нами».

Например, Александр Речкин планирует возвращаться в свою спортивную школу, несмотря на переезд в другой город. Юноша начал заниматься боевыми искусствами всего пару лет назад, но уже стал одним из лучших воспитанников.

Молодой человек считает, что эти тренировки и поддержка наставника помогут ему стать сильнее и получить черный пояс по кобудо.