В Мурманске состоялся XIV студенческий турнир игр «Что? Где? Когда?»

Чтобы студенты не расслаблялись, конкуренцию вне зачёта им составила команда педагогов со скромным названием «Просто великие».

Игра «Что? Где? Когда?» не только задействует знания, но и логику, например, первый вопрос турнира на Кубок ректора МАГУ-2022 уже содержал в себе ответ. Но, чтобы сказать правильный вариант студентам - участникам интеллектуального соревнования нужно было проявить внимательность и смекалку. Впрочем, их ребята не растеряли даже за время коронавирусных ограничений, во время которых игр не было.

Василий Воронов, руководитель лиги интеллектуальных игр МАГУ: «Это борьба. Во-первых, это интересно, это вопросы. Во-вторых, это социализация, прокачка, новое занятие. Возможность побороться, получить место, медаль, завоевать кубок, собраться, соорганизоваться. Общение, вопросы».

Всего в интеллектуальном состязание участвуют 17 команд, а вот площадкой в этот раз стала областная научная библиотека.

Андрей Музолевский, студент МГТУ: «Хочется проверить свои знания, приятно провести время в такой интеллектуальной компании, развить свои способности. Узнать что-то новое, интересное за счёт того, что тут много вопросов, связанных с фактами. А с другой стороны, это общение, приятное времяпровождение».

Межвузовской борьбы нет, так как учащиеся МАГУ и МГТУ ждут скорого воссоединения двух ведущих образовательных учреждений города.

Артур Хисматуллин, студент МАГУ: «Наша команда называется «Бешенные геологи и юрики», потому что мы объединились вместе с МГТУ. Друг у меня как раз учится на направлении геологии, мы решили так назвать команду. Я считаю, что это будет победа МАУ - это объединение МАГУ и МГТУ, которое вот уже скоро произойдёт».

Но собрать дрим тим - непростая задача, которая ложиться на плечи капитана. Партнёры по команде должны обладать широкими познаниями во всех областях и тогда шансов на победу будет больше.

Алина Новенчук, студентка МАГУ: «На мой взгляд, очень важны знания истории, также логика, ребята должны знать, как брать вопросы, знать какие-то типовые схемы, возможно, как правильно сделать, как неправильно, что лучше сказать, что лучше не говорить. Это определённо помогает в игре».

Чтобы студенты не расслаблялись, конкуренцию вне зачёта им составила команда педагогов со скромным названием «Просто великие».

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике МАГУ: «Это ключевая роль, она связана с единством, сплочением студентов, коллектива. Приобщение к нашим российским ценностям, традициям, историческим концепциям. Поэтому это очень важно, принимать участие в студенческих мероприятиях».

Главным знатоком на Кубке ректора по праву может считаться ведущий игры. Михаил Савченко - выпускник МАГУ, капитан сборной Мурманска в телеигре Брэйн-ринг, игрок телеклуба «Что? Где? Когда?».

Михаил Савченко, ведущий «Что? Где? Когда?» Кубка ректора МАГУ-2022: «В телевизионной версии всё намного сложнее, но ребята всё-таки непрофессиональные игроки. Многие из них только начинают, кто-то в первый раз пришёл. Поэтому мы старались сделать так, чтобы им было интересно поиграть».

Студенческий турнир проходит с 2006 года и с тех пор это одно из любимых событий для молодёжи города, уверены организаторы.