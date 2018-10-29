В Мурманске состоялся юбилейный детский фестиваль по греко-римской борьбе «Осенний Мурманск»

В эти выходные на стадионе профсоюзов состоялся 20-й юбилейный детский фестиваль по греко-римской борьбе «Осенний Мурманск», посвящённый дню города. Юные северяне вновь показали отличный уровень владения древнейшим олимпийским видом единоборства.

Греко-римская борьба считается одной из наименее травматичных среди единоборств. Спортсмены экипированы в специальные костюмы и обувь. «Ковёр» - так называют место, где непосредственно проходит сам бой, так же сделан из мягкого материала, чтобы смягчить падения во время поединка.

В сегодняшнем юбилейном двадцатом детском турнире приняли участи 145 бойцов со всей области и один спортсмен из Норвегии. Ребята показали себя с лучшей стороны.

Юные бойцы признаются, что действительно любят этот вид спорта и относятся к нему со всей душой. Несмотря на свой юный возраст, ребята уже понимают последствия своих действий и поэтому максимально стремятся к соблюдению правил.

Поздравить ребят с первыми соревнованиями в этом учебном году решил и заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. Игорь Морарь занимается хоккеем с мячом, и как ни кто другой знает, на что надеются ребята перед своим ответственным выступлением.

После боя у ребят зашкаливают эмоции, но как настоящие мужчины и истинные спортсмены они стараются их не показывать. Нахимовец Юра Сергеев увлекается единоборствами с самого детства, он занимается самбо, армейским рукопашным боем. А это были его первые крупные соревнования по греко-римской борьбе, в которых он одержал победу.

Лучших спортсменов в каждой весовой категории наградили памятными грамотами, медалями и кубками. Безусловно, сезон соревнований ребята открыли очень хорошо. Ну а кто не занял призового места, получил возможность проанализировать свои ошибки и исправить недочёты, чтобы к следующим соревнованиям стать сильнее.