В Мурманске сотрудник центра социального обслуживания избил инвалида

Нападение на мужчину запечатлела камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчина спускается по лестнице, но потом возвращается на крыльцо и набрасывается на инвалида с костылями, пытаясь повалить его на землю.

Нападавший – сотрудник Мурманского комплексного центра социального обслуживания, но с гражданами не работает. Потасовка возникла на фоне затяжного личного конфликта.