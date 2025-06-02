В Мурманске сотрудниками Госавтоинспекции установлена нетрезвая автоледи, попытавшаяся уйти от ответственности за совершённое ДТП

Пытаясь ввести в заблуждение полицейских, 23-летняя жительница Мурманска пересела на пассажирское сидение, поменявшись местами с подругой.

Водитель автомобиля «Mitsubishi», не справившись с управлением транспортного средства, снесла металлическое ограждение в одном из дворов. Пытаясь ввести в заблуждение полицейских, 23-летняя жительница Мурманска пересела на пассажирское сидение, поменявшись местами с подругой.

Но инспекторы просмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения и выявили обман. Тест на алкогольное опьяней оказался положительным.

Суд арестовал нарушительницу на 10 суток. Автомобиль полицейские вернули владельцу, знакомому девушек.