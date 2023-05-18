День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.05.23 19:30
В Мурманске сотрудниками Госавтоинспекции задержан водитель за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде
Подозрительный автомобиль полицейские остановили на улице Буркова ночью.
Во время проверки оказалось, что документов на право управления у гражданина нет, их забрали за пьяную езду раньше, к тому же от мужчины и в этот раз пахнет алкоголем.
Освидетельствование подтвердило подозрения стражей порядка. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело.
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Последние комментарии
Алина
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Лариса
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Лидия
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Правильно. Коммунист должен жить интересами трудящихся, понимать их проблемы, а не игнорировать их.
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