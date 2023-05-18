В Мурманске сотрудниками Госавтоинспекции задержан водитель за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде

Подозрительный автомобиль полицейские остановили на улице Буркова ночью.

Во время проверки оказалось, что документов на право управления у гражданина нет, их забрали за пьяную езду раньше, к тому же от мужчины и в этот раз пахнет алкоголем.

Освидетельствование подтвердило подозрения стражей порядка. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело.