День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.03.25 19:30
В Мурманске сотрудниками уголовного розыска установлены лица, которые устроили стрельбу из окна двигающегося по центру города автомобиля
Ролик, заснятый одним из участников, разлетелся по социальным сетям. Там на происшествие и обратили внимание правоохранители.
На видео запечатлено, как пассажир иномарки производит несколько выстрелов из окна машины в воздух.
Полицейские при поддержке регионального УФСБ и бойцов СОБР Росгвардии установили и задержали подозреваемых. Оружие, принадлежащее местному жителю 1989 года рождения, также изъято. Оно оказалось не боевым, а охолощённым сигнальным пистолетом.
Молодые люди пояснили, что не задумывались о противоправном характере своего поступка и о том, что их действия могут напугать жителей.
В настоящее время в отношении мурманчан проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
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