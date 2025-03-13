В Мурманске сотрудниками уголовного розыска установлены лица, которые устроили стрельбу из окна двигающегося по центру города автомобиля

Ролик, заснятый одним из участников, разлетелся по социальным сетям. Там на происшествие и обратили внимание правоохранители.

На видео запечатлено, как пассажир иномарки производит несколько выстрелов из окна машины в воздух.

Полицейские при поддержке регионального УФСБ и бойцов СОБР Росгвардии установили и задержали подозреваемых. Оружие, принадлежащее местному жителю 1989 года рождения, также изъято. Оно оказалось не боевым, а охолощённым сигнальным пистолетом.

Молодые люди пояснили, что не задумывались о противоправном характере своего поступка и о том, что их действия могут напугать жителей.

В настоящее время в отношении мурманчан проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.