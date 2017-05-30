В Мурманске сотрудники ДПС провели рейд «Маячок»

Полиция проверила, насколько бдительны участники дорожного движения и помнят ли они о необходимости предоставлять преимущество на дороге машинам со спецсигналами.

Рейд «Маячок» проводят в регионе регулярно. Мероприятие направленно на повышение дисциплины участников дорожного движения и на предупреждение аварий. Основная задача рейдов – ещё раз напомнить водителям о необходимости пропускать автомобили специального назначения, которые спешат оказать помощь гражданам.

В проведении операции принимали участие автомобили пожарной охраны МЧС в сопровождении нескольких экипажей дорожно-патрульной службы.

- Ситуации вызова экстренных служб возникают регулярно, - говорит Евгения Новикова, инспектор по пропаганде отдельного батальона ДПС ГИБДД по Мурманской области. – Поэтому всем участникам дорожного движения в данной ситуации нужно уметь реагировать быстро, чётко и безопасно, потому что от оперативности действий часто зависят жизни и здоровье граждан.

Госавтоинспекция напоминает о том, что при приближении транспортного средства с включенными маячками сине-красного или синего цвета, а так же специальным звуковым сигналом, водители обязаны уступить дорогу. Участники дорожного движения должны помнить, что игнорирование этих правил создаёт аварийную ситуацию. От этого зависит не только их собственное благополучие, но и жизни других людей.

- Я хочу напомнить, что за непредставление преимущества проезда указанного транспорта, обгон его предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей, - напоминает требования закона Евгения Новикова, инспектор по пропаганде отдельного батальона ДПС ГИБДД по Мурманской области, - а так же лишение прав управления транспортным средством на срок от одного до трёх месяцев.

По результатам проверки полицейские нарушений не выявили, мурманские водители без промедления пропускали автомобили экстренных служб. На этот раз рейд обошёлся без штрафов.