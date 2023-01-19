День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.01.23 19:30
В Мурманске сотрудники ДПС в третий раз задержали северянку, севшую за руль в нетрезвом виде
В отношении северянки возбуждено уголовное дело.
Сотрудники Госавтоинспекции Мурманска во время патрулирования остановили автомобиль «Сузуки», за рулем которого находилась женщина 1982 года рождения. В процессе общения полицейскими у неё были выявлены признаки опьянения, после чего северянке было предложено пройти освидетельствование на месте.
Прибор показал превышение содержания алкоголя. При проверке нарушительницы по базам данных было установлено, что автоледи до этого уже дважды привлекалась за аналогичные нарушения и была лишена прав. Теперь женщине грозит штраф - до полумиллиона рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет.
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Последние комментарии
niknik76876
17.01.23 23:11
Практически все стрелковое оружие в Армии РФ кроме спецподразделений без оптики глушителей и подствольников, на другой стороне все иначе -нужны тепловизоры бойцам и приборы пнв на танки что бы не быть
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Д.О. Вернер
13.01.23 12:59
Это всё из-за отсутствия на судах первичных партийных организаций Единой России и организации соревнований между экипажами...
TheBat
13.01.23 09:57
Да.странный совет перед походом на почту уточнять ситуацию по телефону Все знают,что на почте в течении дня не поднимают трубки телефона вообще. Что дальше делать?
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