В Мурманске сотрудники ДПС в третий раз задержали северянку, севшую за руль в нетрезвом виде

В отношении северянки возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Госавтоинспекции Мурманска во время патрулирования остановили автомобиль «Сузуки», за рулем которого находилась женщина 1982 года рождения. В процессе общения полицейскими у неё были выявлены признаки опьянения, после чего северянке было предложено пройти освидетельствование на месте.

Прибор показал превышение содержания алкоголя. При проверке нарушительницы по базам данных было установлено, что автоледи до этого уже дважды привлекалась за аналогичные нарушения и была лишена прав. Теперь женщине грозит штраф - до полумиллиона рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет.