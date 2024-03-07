В Мурманске сотрудники ГИБДД поздравили женщин-водителей с наступающим Международным женским днём

Эту весеннюю акцию они провели в рамках всероссийской акции МВД России «Цветы для автоледи».

Звук свистка и требование остановиться от инспекторов ГИБДД. Так началось утро некоторых водителей, оказавшихся утром в центре города. Но в этот раз полицейские были крайне избирательными, обращали внимание только на представительниц прекрасного пола.

Елена Борисова, инспектор ГИБДД г. Мурманска: «Ежегодно Госавтоинспекция проводит акцию «Цветы для автоледи». В этот день сотрудники дорожно-постовой службы дарят женщинам-водителям тюльпаны - символ весны, а также напоминают о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения».

Сначала испуг, потом осознание, а дальше чувство радости. Примерно такой список эмоций испытывали автоледи.

- …Спасибо! Очень приятно…

- Ой, вроде ничего не нарушала…

- Спасибо, спасибо большое.

- Эмоции предпраздничные, весенние, добрые, только добрые!

Акция «Цветы для автоледи» не только служит напоминанием о силе простых жестов, способных скрасить чьи-то будни и зарядить положительной энергией на весь день, но и напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения.