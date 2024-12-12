В Мурманске сотрудники городской Госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Засветись!»

Она направлена на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в тёмное время суток.

Акция «Засветись!» проходит в Мурманске уже не первый год, однако особое значение она приобретает именно зимой, когда на город опускается полярная ночь, а погода становится непредсказуемой. В такой непростой период для пешеходов крайне важно быть заметными.

Басти Гусейнова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГАИ УМВД России по г. Мурманску: «В первую очередь мы напоминаем не только пешеходам о необходимости их применения, но и водителям. У нас наступила полярная ночь. И водителям, как никогда, нужно помнить, что, подъезжая к пешеходным переходам, к образовательным организациям, необходимо снижать скорость, задумываться о дорожных, погодных условиях, поскольку мы живём в условиях севера, поэтому у нас достаточно темно. Дети после уроков выходят уставшие».

Главная задача акции - популяризация использования световозвращающих элементов среди участников дорожного движения. У детей такие аксессуары можно увидеть часто, а вот взрослые простыми, но эффективными средствами безопасности пренебрегают.

Басти Гусейнова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГАИ УМВД России по г. Мурманску: «Дети более ответственно подходят к ношению световозвращателей на рюкзаках, на верхней одежде. А когда мы взрослым гражданам раздаём световозвращатели, то мы прямо дожидаемся момента, пока они закрепят их на сумке и на верхней одежде».

Тем не менее, и водители, и пешеходы разных возрастных групп знают о том, что такое световозвращающие элементы, для чего они нужны и как критически важно их использовать.

Световозвращателей, конечно же, лучше носить несколько. Как спереди, допустим, на молнии от куртки, так и на сумке, на рюкзаке и, конечно, по бокам - на руках. Но это идеальный сценарий. Следует отметить, что с начала этого года в Мурманске произошло уже 73 ДТП с участием пешеходов. Причём, по данным городской Госавтоинспекции, большая часть аварий пришлась на тёмное время суток.