День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.07.26 19:30
В Мурманске сотрудники Госавтоинспекции и миграционной службы провели рейд «Фиктивный адрес»
Во время рейда инспекторы проверили более 30 водителей.
У гражданина Узбекистана обнаружили поддельный документ о регистрации по месту жительства. Нарушителя доставили в миграционное подразделение.
По данному факту возбуждены административное и уголовное дела. Теперь мужчине грозит выдворение из страны.
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