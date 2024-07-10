В Мурманске сотрудники Госавтоинспекции в центре города провели акцию

Автомобиль – это одно из самых опасных транспортных средств в мире. Ежегодно из-за аварий гибнет более 1,3 миллиона людей, в числе которых и дети. Чтобы напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения Госавтоинспекция Мурманска организовала акцию.

В Мурманской области участились аварии с участием несовершеннолетних. Так, недавно ребёнок на спортивном мотоцикле выехал на дорогу общего пользования, а накануне в ДТП попал автомобиль с юными пассажирам, которым потребовалась медпомощь.

Елена Борисова, инспектор Госавтоинспекции по городу Мурманску: «Водители, которые перевозят своих несовершеннолетних детей, часто пренебрегают правилами дорожного движения и перевозят их неправильно. Многие не используют детские удерживающие средства, либо бустеры не используют, в связи с чем, попадая в дорожно-транспортное происшествие, дети получают действительно серьёзные травмы».

Для того, чтобы напомнить водителям важность использования детских кресел, сотрудники Госавтоинспекции организовали в центре Мурманска акцию. Останавливали преимущественно женщин, ведь именно они чаще всего возят детей на различные занятия и кружки.

Юлия Величко, заместитель председателя Общественной палаты Мурманской области: «Надо отметить, что наши водители очень внимательно смотрят и соблюдают правила дорожного движения, но, на всякий случай, ещё раз надо напомнить. Это было бы неплохо. Профилактика она всегда во всех направлениях нашей жизни приветствуется».

Кроме соблюдения ПДД, важно ещё и знать правила установки детского удерживающего устройства. До определённого возраста ребёнка автолюльку нужно ставить на заднем пассажирском сидении в противоположном направлении движению автомобиля, кресло же можно пристегнуть к автомобилю как штатными ремнями безопасности, так и полноценно к корпусу машины. Важно помнить, что самое безопасное место для юного пассажира в кресле по середине заднего дивана.

Владимир Птицын, инспектор ГАИ отдельной роты ДПС г. Мурманска: «До семи лет ребёнок перевозится исключительно сзади в специальном устройстве, с семи до одиннадцати можно использовать любое специальное детское удерживающее устройство. Если рост, вес ребёнка позволяют, чтобы ремень обязательно не проходил по шею, то можно просто обычную подушку какую-то использовать».

Такое правило позволяет ребёнку избежать риска травмировать шею или получить удушение при ДТП, поэтому за его нарушение водителям придётся заплатить штраф три тысячи рублей.