Отключение вещания: Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» проводит профилактические работыПроект «Правильный курс» поможет адаптации семей военнослужащих
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.07.24 19:30

В Мурманске сотрудники Госавтоинспекции в центре города провели акцию

Автомобиль – это одно из самых опасных транспортных средств в мире. Ежегодно из-за аварий гибнет более 1,3 миллиона людей, в числе которых и дети. Чтобы напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения Госавтоинспекция Мурманска организовала акцию.

В Мурманской области участились аварии с участием несовершеннолетних. Так, недавно ребёнок на спортивном мотоцикле выехал на дорогу общего пользования, а накануне в ДТП попал автомобиль с юными пассажирам, которым потребовалась медпомощь.

Елена Борисова, инспектор Госавтоинспекции по городу Мурманску: «Водители, которые перевозят своих несовершеннолетних детей, часто пренебрегают правилами дорожного движения и перевозят их неправильно. Многие не используют детские удерживающие средства, либо бустеры не используют, в связи с чем, попадая в дорожно-транспортное происшествие, дети получают действительно серьёзные травмы».

Для того, чтобы напомнить водителям важность использования детских кресел, сотрудники Госавтоинспекции организовали в центре Мурманска акцию. Останавливали преимущественно женщин, ведь именно они чаще всего возят детей на различные занятия и кружки.

Юлия Величко, заместитель председателя Общественной палаты Мурманской области: «Надо отметить, что наши водители очень внимательно смотрят и соблюдают правила дорожного движения, но, на всякий случай, ещё раз надо напомнить. Это было бы неплохо. Профилактика она всегда во всех направлениях нашей жизни приветствуется».

Кроме соблюдения ПДД, важно ещё и знать правила установки детского удерживающего устройства. До определённого возраста ребёнка автолюльку нужно ставить на заднем пассажирском сидении в противоположном направлении движению автомобиля, кресло же можно пристегнуть к автомобилю как штатными ремнями безопасности, так и полноценно к корпусу машины. Важно помнить, что самое безопасное место для юного пассажира в кресле по середине заднего дивана.

Владимир Птицын, инспектор ГАИ отдельной роты ДПС г. Мурманска: «До семи лет ребёнок перевозится исключительно сзади в специальном устройстве, с семи до одиннадцати можно использовать любое специальное детское удерживающее устройство. Если рост, вес ребёнка позволяют, чтобы ремень обязательно не проходил по шею, то можно просто обычную подушку какую-то использовать».

Такое правило позволяет ребёнку избежать риска травмировать шею или получить удушение при ДТП, поэтому за его нарушение водителям придётся заплатить штраф три тысячи рублей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Эйджизм отступает? Российские компании стали чаще брать на работу людей старшего возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Комментарий к новости:Север - это судьба: что заставило Оксану Демченко, первого заместителя губернатора Мурманской области, сменить московскую прописку на мурманскую
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
Tatuana
26.06.24 10:26
Каким это образом ребёнок с Щербакова на Больничку спускается? И где в ФОКе будет гора? Фантазёры-боты. Стройте ФОК в месте, где он не будет никому мешать и с удобной транспортной развязкой. И речь ж
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире01:55«Французский батя». Художественный фильм (16+)03:35Новости. Информационная программа (12+)04:00«Кронштадтская крепость. Страницы истории». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Соцсчёт и соцвклад: дополнительные деньги для граждан с невысокими доходами-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 15 копейки, евро теряет 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 июля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Соцсчёт и соцвклад: дополнительные деньги для граждан с невысокими доходами
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика