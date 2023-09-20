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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.09.23 19:30

В Мурманске сотрудники спецподразделений Росгвардии завершили комплекс практических тренировок в полевых условиях

Начался полевой выход для росгвардейцев с марша из пункта постоянной дислокации на полигон, где им предстояло развернуть и оборудовать лагерь.

На протяжении нескольких дней сотрудники СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» совершенствовали навыки тактической, инженерно-сапёрной, и медицинской подготовки. Во время полевого выхода с росгвардейцами проводились практические занятия по топографической подготовке. В течение нескольких дней они совершенствовали приёмы поиска местонахождения людей и методы ориентирования в лесу. Кроме этого, спецназовцы провели практические стрельбы из штатного и специального вооружения в дневное и ночное время, а также отработали тактику действий по поиску и задержанию диверсионных групп в горно-лесистой местности.

Недельные занятия завершились учебно-боевой задачей по поиску и обезвреживанию условной диверсионно-разведывательной группы противника, пытавшейся проникнуть на территорию одного из населённых пунктов области. Для выполнения задачи росгвардейцам пришлось использовать специальное образцы разведывательной техники, чтобы незаметно обнаружить диверсантов.

Во время учебной тренировки отрабатывались различные сценарии обезвреживания противника, в том числе и с помощью беспилотника.

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