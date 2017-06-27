В Мурманске создаётся единая стоматологическая служба

Вопрос оказания стоматологической помощи населению города Мурманска рассматривался на заседании экспертного совета по вопросам организации медицинской помощи населению Мурманской области. В результате обсуждения было принято решение о создании единой стоматологической службы с концентрацией всех имеющихся материально-технических и кадровых ресурсов в составе Мурманской областной стоматологической поликлиники.

Как и прежде, медицинская помощь будет оказываться по районному принципу: жителям Ленинского района в подразделении Мурманской областной стоматологической поликлиники на просп.Героев-североморцев, 56; жителям Октябрьского района – на базе подразделений поликлиники на просп.Ленина, 78 и на ул.Буркова, 17; жителям Первомайского района – на базе стоматологического отделения Мурманской городской поликлиники № 2 на Кольском просп., 149а.

Благодаря этому планируется организовать работу врачей-стоматологов в двухсменном режиме с 8 до 20 часов, а также открыть круглосуточный стоматологический кабинет для оказания экстренной медицинской помощи в выходные, праздничные дни и ночное время в подразделении Мурманской стоматологической поликлиники на просп.Героев-североморцев, 56.

Кроме того, на базе подразделения поликлиники на ул.Буркова, 17 планируется открыть кабинет на три рабочих места для лечения детей подросткового возраста.