В Мурманске создали уникальный аудиоспектакль о визите в Советский Союз кубинского лидера Фиделя Кастро
Проект получил название «Гость с Острова свободы» и основан на архивных записях, публикациях в СМИ и воспоминаниях очевидцев.
Иммерсивный спектакль переносит слушателей в будоражащие дни визита Кастро в Мурманск: от его разговоров с пилотами на пути к Кольскому полуострову до торжественного концерта с участием моряков Северного флота, митинга на привокзальной площади.
В создании спектакля участвовали мурманские актёры и журналисты.
Приезд Кастро стал событием мирового масштаба в контексте Карибского кризиса и кубинской революции.
Визит в Мурманск команданте назвал самым волнующим моментом жизни. В Заполярье его встречали не просто как легендарного революционера, а как мировую звезду.
Премьера аудиоспектакля «Гость с Острова свободы» состоится в октябре.
