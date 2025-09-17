В Мурманске создали уникальный аудиоспектакль о визите в Советский Союз кубинского лидера Фиделя Кастро

Проект получил название «Гость с Острова свободы» и основан на архивных записях, публикациях в СМИ и воспоминаниях очевидцев.

Иммерсивный спектакль переносит слушателей в будоражащие дни визита Кастро в Мурманск: от его разговоров с пилотами на пути к Кольскому полуострову до торжественного концерта с участием моряков Северного флота, митинга на привокзальной площади.

В создании спектакля участвовали мурманские актёры и журналисты.

Приезд Кастро стал событием мирового масштаба в контексте Карибского кризиса и кубинской революции.

Визит в Мурманск команданте назвал самым волнующим моментом жизни. В Заполярье его встречали не просто как легендарного революционера, а как мировую звезду.

Премьера аудиоспектакля «Гость с Острова свободы» состоится в октябре.