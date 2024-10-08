В Мурманске специалисты Группы компаний жилищных решений внедряют дизайнерские решения в МКД

Дом начинается с входной группы. Этим летом многие подъезды многоэтажек Первомайского района ждало приятное обновление. Это итог сотрудничества между советами домов и управляющей компанией.

Александр Исаев, председатель Совета дома №9 по улице Шабалина: «Нам пять лет назад объяснили в управляющей компании, что нужен Совет дома и председатель такой, как я. Я озвучиваю мнение 72 собственников, а не одного. Поэтому управляющая компания намного лучше реагирует на всё это. В принципе, мы пять лет с одной и той же управляющей компанией работаем. Каждый год мы что-то просим, а нам в летний период они обязательно всё это делают».

В этом году собственники решили обновить входные группы. Специалисты Группы компаний жилищных решений при участии дизайнеров из Крыма составили яркий проект, включающий современное освещение. С единогласного одобрения жителей летом начались работы. Коммунальщики подошли к вопросу серьёзно. Ведь главное, не только сделать подъезды тёплыми и современными, но и не исказить внешний облик дома.

Константин Степанов, заместитель генерального директора Группы компаний жилищных решений: «Почему они? Они единственные взялись за, скажем так, нестандартный дизайн-проект. Обычно проектируют новые микрорайоны, новые дома, а здесь работа со старым фондом. И как-то его облагородить, скажем так, в современном стиле».

Светодиодная лента тоже стала визитной карточкой управляющей компании. Такое современное освещение не только стильно выглядит, но и считается долговечным. Ведь оно не боится ни осадков, ни морозов, характерных для нашего города.

Константин Степанов, заместитель генерального директора Группы компаний жилищных решений: «Дизайнеры нам подобрали такую цветовую гамму, чтобы она именно для северных условий подходила, чтобы с подсветкой в полярную ночь она грела взгляд. И вызывала положительные эмоции у наших, скажем так, граждан-жильцов».

В настоящее время Группа компаний жилищных решений преобразила более 50 входных групп Первомайского района на улицах Бабикова, Шабалина, Орликовой и Рыбачьего. Ступеньки, двери, освещение и заборы – все работы выполнены и в одном стиле.

Александр Исаев, председатель Совета дома №9 по улице Шабалина: «В принципе, мы как в ноябре запланировали, так и произошло по факту этим летом. Управляющая компания свои обещания выполнила. И то, что вы видите, это, наверное, больше результат диалога, в котором обе стороны не только слушают друг друга, но и слышат».

Сотрудничество жильцов с управляющей компанией приносит приятный результат и задаёт планку другим коммунальщикам делать входные группы домов города красивее и комфортнее.