В Мурманске специалисты приступили к дорожным работам

Сейчас специалисты УДХ трудились на пересечении улиц Книповича и Радищева областного центра.

Здесь предстоит понизить бортовой камень пешеходного перехода, а главное, обновить тротуар и ливневую канализацию. Эти работы начали после многочисленных обращений местных жителей, которые не могли нормально ходить из-за вечно припаркованных на переходе автомобилей.

Теперь, неудобства мурманчан должны закончиться. На этот ремонтный сезон у специалистов Управления дорожного хозяйства много планов.