В Мурманске стало больше клёнов

С наступлением тёплых дней в городе начинают высаживать цветы и кустарники. Занимаются этим полезным делом не только специалисты службы «Городские парки и скверы», но и инициативные горожане. Сегодня воспитанники и педагоги одного из детских центров Мурманска решили высадить клены.

Озеленение родного города – дело хорошее и полезное, а уж тем более в Год экологии. Об этом подумали воспитанники и педагоги одного из детских центров Мурманска, которые решили высадить клёны в парке неподалеку.

- Один преподаватель у нас вернулась недавно после отпуска и привезла замечательные саженцы, - рассказывает Марина Арбузова, директор детского центра «Детвора». - С детьми мы решили, что нужно дать им жизнь в нашем прекрасном городе и высадить куда-то. Когда стали подбирать места, где это можно сделать, то решили, что это должен быть обязательно парк и самый ближайший к нам. А он находится здесь - на улице Александра Невского.

Определившись с местом посадок, сотрудники детского центра связались с городской службой «Парки и скверы». Там их идею поддержали. В назначенный день специалисты приехали в парк и помогли юным северянам – выдали необходимый инвентарь и рассказали, как правильно сажать деревья.

К мероприятию дети подошли со всей серьёзностью: не только выучили требования, как сажать клёны, но и много узнали о самих деревьях.

- Клены, я знаю, что они растут до 40 метров вверх, - рассказывают Михаил Сухов и Марк Витевский. – Они растут и в южной полосе, и в Америке, и в Канаде. У них очень ценная древесина. Они живут 300-400 лет, а в хороших условиях – до 500 лет.

С сезоном отпусков в детском центре начинает работать летняя школа. Воспитанники и педагоги стараются как можно чаще бывать на улице и проводить время с пользой. Центр работает всё лето, до конца августа, и готов принять в свою дружную компанию всех, кто скучает дома.