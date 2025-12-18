В Мурманске стало проще и быстрее провести важную диагностику для детей

Теперь сделать срочный рентген ребёнку можно не только в будни, но и в выходные дни.

После реорганизации детских поликлиник и стационара детской больницы рентгенологическая помощь стала доступнее. Теперь рентген исследования можно сделать в субботу и воскресенье. Это особенно актуально в период сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ, когда значительно возросла потребность в рентгенографии лёгких и пазух носа.

Елена Иванова, заведующая отделением лучевой диагностики Детской поликлиники №1 г. Мурманска: «У нас постоянно на территории работает доктор и рентген-лаборант. Часы работы в субботу и воскресенье с 12 до 18 часов».

Возможность провести исследование, не дожидаясь понедельника, серьёзный шаг вперед для здоровья маленьких пациентов. Это позволяет оперативно поставить диагноз и сразу начать правильное лечение.

Елена Иванова, заведующая отделением лучевой диагностики Детской поликлиники №1 г. Мурманска: «Если выявляется у больного изменения на обследовании, то его госпитализируют в отделение и начинают оказывать помощь».

За последний месяц в будни выполнено 99 рентген обследований, в выходные - в среднем 8. Но в субботу и воскресенье есть возможность принимать больше детей, нуждающихся в неотложной помощи, а результаты исследования становятся известны в этот же день.

Алёна Артеева, заведующая Детской поликлиникой №1 г. Мурманска: «Сейчас, в связи с реорганизацией, мы можем потоки регулировать и перенаправлять в четвёртую и пятую поликлиники, в стационар».

Рентгенологические исследования в плановом порядке теперь доступны во всех корпусах детских поликлиник Мурманска.