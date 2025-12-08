День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)
18.12.25 19:30ПОЛНЫЙ ВЫПУСК
18.12.25 19:30На жалобы северян - оперативный отклик, а управляющим компаниям никуда не деться от исполнения своих обязанностей
18.12.25 19:30В Мурманске стало проще и быстрее провести важную диагностику для детей
18.12.25 19:30Врачи Заполярья подвели итоги трудового года
18.12.25 12:00Сергей Мякишев: про долговременный уход
17.12.25 20:00СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
17.12.25 19:30ПОЛНЫЙ ВЫПУСК
17.12.25 19:30В Мурманске провели заседание рабочей группы Совета по делам инвалидов при губернаторе Мурманской области
17.12.25 19:30Итоги года подвели в Общественном совете при администрации большого ЗАТО
17.12.25 19:30В Кольском кадровом центре открыли первый в Заполярье молодёжный клуб «PRO.Карьеру»
17.12.25 19:30В Мурманске 80-летний мужчина осуждён за изнасилование и убийство, совершенные 56 лет назад
17.12.25 19:30Во Дворце спорта Кандалакши провели соревнования по самбо
17.12.25 19:30В ЗАТО Александровск стартовал горнолыжный сезон
17.12.25 19:30Дедушки Морозы и Снегурочки заглянули в Мурманский областной онкологический диспансер
17.12.25 19:30В Мурманске дали старт ёлкам главы города
Последние комментарии
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
