В Мурманске стало проще записать ребёнка на приём к врачу

Детские поликлиники объединились и теперь система работает как часы.

Совсем недавно запись к узкому специалисту в детской поликлинике могла показаться родителям затяжным квестом. Вопрос стоял остро: прикреплён ребёнок к поликлинике №1 – жди очередь только там, даже если в другой, врач того же профиля ведёт приём. Чтобы оставить такую практику в прошлом, городские детские поликлиники официально присоединились к областной детской больнице.

Что это значит на практике?

Теперь маленьких пациентов можно записать к доктору в любую поликлинику города, а не только по месту жительства. Яркий пример положительному результату объединения – Детское медучреждение №4 на улице Бочкова. Несмотря на особенности зимнего сезона, когда дети часто болеют, здесь спокойно и нет очередей.

Хава Ахриева, заведующая детской поликлиникой №4 г. Мурманска: «Больше листов ожидания у нас нет, мы сразу же записываем пациента на приём к врачу».

Под крыло единого учреждения вошли детские поликлиники №№1, 4 и 5. Теперь для врачей и для информационной системы все они – единое целое, отмечает Татьяна Литвинова, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Мурманской областной детской клинической больницы.

Теперь любой врач поликлиник, стационара может посмотреть историю болезни ребёнка без бюрократических проволочек. Самое главное, что и самим врачам стало проще, потому что появилась возможность распределить нагрузку, например, летом специалисту будет проще уйти в отпуск, зная, что есть коллеги на замену.