В Мурманске становится больше локаций для отдыха северян

Локация «Чистый ручей». В 2023 году его обновили по нацпроекту «Жильё и городская среда». Красивый парк, лавочки, урны, для обеспечения безопасности горожан смонтированы освещение и система видеонаблюдения. Парк стал любимым местом у северян всех возрастов, ведь здесь много интересных зон для самого разного времяпрепровождения.

- Площадка хорошая. Подходящая для таких жёстких трюков.

- Я на тренажёрах занимаюсь. Бывает, что и вечером прихожу.

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» недавно на локации появился деревянный променад длиной 300 метров, который соединяет два берега ручья. Он стал не только удобной, но и очень живописной частью парка. Новый променад не нарушил целостность парковой зоны, все зелёные насаждения остались на своём месте.

- Гуляем … Это великолепно.

- Мне очень нравится … Благодарность администрации, спасибо.

Следующий новый объект Мурманска расположился во одном из дворов улицы Книповича, у дома №34.

- Нам нравится площадка!

Детская площадка имеет горки, качели, карусель, а также специальное покрытие, выполненное из травмобезопасных материалов. Теперь это самое любимое место ребят из близлежащих домов.

- Здесь есть песочница, есть и качельки. 1

Площадка в этом дворе появилась благодаря инициативе мурманчан, которые победили в губернаторской программе «На Севере – твой проект». Один из жителей не только голосовал за новый объект, но и лично участвовал в создании площадки, где теперь может играть его ребёнок.

- Изначально принимал участие, вносились различные коррективы.

Единственное чего не хватает, по словам местных жителей, лежачего полицейского на проезжей части рядом с зоной отдыха.

Ещё один, но уже исключительно спортивный объект, появился на улице Аскольдовцев. Эти площадки построили по поручению президента в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» и стратегического плана «На Севере – жить!».

На месте бывшего пустыря появилась площадка для мини-футбола и баскетбола. Спортсмены уже оценили по достоинству такую новинку.

- Хорошая площадка!

- Мне нравится, что тут можно немножко разгуляться.

К слову, зимой коробку будут заливать льдом, чтобы мурманчане могли играть в хоккей и кататься на коньках. А рядом оборудована зона с турниками, брусьями и тренажёрами.