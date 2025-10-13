В Мурманске становится больше локаций для отдыха северян
- Площадка хорошая. Подходящая для таких жёстких трюков.
- Я на тренажёрах занимаюсь. Бывает, что и вечером прихожу.
В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» недавно на локации появился деревянный променад длиной 300 метров, который соединяет два берега ручья. Он стал не только удобной, но и очень живописной частью парка. Новый променад не нарушил целостность парковой зоны, все зелёные насаждения остались на своём месте.
- Гуляем … Это великолепно.
- Мне очень нравится … Благодарность администрации, спасибо.
Следующий новый объект Мурманска расположился во одном из дворов улицы Книповича, у дома №34.
- Нам нравится площадка!
Детская площадка имеет горки, качели, карусель, а также специальное покрытие, выполненное из травмобезопасных материалов. Теперь это самое любимое место ребят из близлежащих домов.
- Здесь есть песочница, есть и качельки. 1
Площадка в этом дворе появилась благодаря инициативе мурманчан, которые победили в губернаторской программе «На Севере – твой проект». Один из жителей не только голосовал за новый объект, но и лично участвовал в создании площадки, где теперь может играть его ребёнок.
- Изначально принимал участие, вносились различные коррективы.
Единственное чего не хватает, по словам местных жителей, лежачего полицейского на проезжей части рядом с зоной отдыха.
Ещё один, но уже исключительно спортивный объект, появился на улице Аскольдовцев. Эти площадки построили по поручению президента в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» и стратегического плана «На Севере – жить!».
На месте бывшего пустыря появилась площадка для мини-футбола и баскетбола. Спортсмены уже оценили по достоинству такую новинку.
- Хорошая площадка!
- Мне нравится, что тут можно немножко разгуляться.
К слову, зимой коробку будут заливать льдом, чтобы мурманчане могли играть в хоккей и кататься на коньках. А рядом оборудована зона с турниками, брусьями и тренажёрами.