В Мурманске стартовал 10-й образовательный модуль Школы инвестиционных уполномоченных

Для участников интенсив проводили два дня, которые они посвятили презентации своих инвестпредложений.

Институт инвеступолномоченных в регионе работает с 2021 года. По итогам прошедшего сезона наибольшую активность в работе с предпринимателями показали команды из Мурманска, Терского округа и ЗАТО г. Североморск. Главной целью участников модуля на сегодняшний день является создание проектов, оказывающих эффективное воздействие на экономическое развитие Заполярья.

Светлана Панфилова, заместитель губернатора Мурманской области - министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Задача инвестиционного уполномоченного – это не просто холить и лелеять тот бизнес, который есть на их территориях, его задача – во главе с нами перейти к экономике предложений. Мы должны предлагать инвестиционные проекты, инвестиционные ниши, создавать условия, чтобы предпринимателей становилось больше».

Даже самый небольшой проект можно презентовать настолько достойно и эффектно, что любой инвестор захочет в него вложить. Достичь этой заветной цели инвеступолномоченным помогает программа модуля.

Артём Кукса, генеральный директор корпорации развития Мурманской области: «Мы провели в конце прошлого года роуд-шоу в Москве, где представляли несколько проектов, получили большой отклик, с рядом инвесторов сейчас продолжаем работу».

Финальные инвестиционные предложения этого года будут представлены на публичных мероприятиях, в том числе и за пределами региона.