Праздник к нам приходит: почти 20 тысяч юных северян примут участие в губернаторских ёлках в Мурманской областиКубок Кольской АЭС по интеллектуальным играм завоевали знатоки из Мурманска
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.11.25 19:30

В Мурманске стартовал 25-й городской конкурс «Студент года»

В нём приняли участие учащиеся городских образовательных учреждений. Около 80-ти ребят на протяжении нескольких месяцев будут бороться за звание лучшего студента.

На торжественном открытии конкурса «Студент года» представили участников, выразивших желание показать свою активную жизненную позицию и лидерские качества. Призовых номинаций в этом году семь, а учащемуся, набравшему наибольшее количество баллов, по окончании всех испытаний присваивается титул «Студент года».

Арина Пилипенко, руководитель конкурса «Студент года»: «Будет абсолютный победитель, он получит стипендию главы города, возможность представлять студенчество Мурманска, именные дипломы и приятные подарки».

С особенным творческим посланием для студентов выступили победители и призёры прошлых лет. В своё время они преодолели этот путь и дошли до финала благодаря вере в себя, упорству и поддержке близких людей.

Екатерина Петрова, абсолютный победитель прошлого сезона конкурса «Студент года»: «В конкурсе было очень много испытаний, начиная от спортивных, заканчивая творческими, например, надо было организовать социально-значимую акцию. На это всё требовалось очень много времени, приходилось иногда по ночам презентации делать, готовиться. Всё свободное время уходило на конкурс, но оно того стоило. Я стала абсолютным победителем, а это очень ценный титул для меня – быть студентом года!».

Для участия в конкурсе необходимо было подать заявку. После её одобрения учащимся давали первое задание – выложить в социальную сеть информационный пост с кратким рассказом о себе. По итогам были выбраны лучшие кандидаты.

Лейла Мамедова, студент Мурманского регионального колледжа, филиала ПОУ «УРК»: «Я активистка объединения «Молодёжь51», я знала, что конкурс проходит каждый год, знала, что, когда я стану студентом, я обязательно буду участвовать, чтобы получить новые знания, найти новых знакомых».

Нина Смагина, студент МАУ: «Я не планировала идти на конкурс, меня уговорил мой одногруппник. Он сказал, что у меня есть потенциал дойти до конца и победить».

Студентов ожидают различные испытания, направленные на проверку их творческих навыков, спортивных и умственных возможностей. За каждый пройденный этап участникам начисляют баллы.

Иван Назаренков, студент МАУ: «Нас ожидает множество испытаний - сложных и не очень, спортивных и не спортивных, чтобы проверить полностью наши навыки и способности по всем фронтам».

Александра Присяжнюк, студент МТКС: «Я больше ожидаю спортивный этап, так как раньше спорт был частью меня. Я хочу, чтобы так и продолжалось».

Участие в конкурсе позволяет студенческой молодёжи проявить себя во всевозможных направлениях и вдохновиться на новые открытия и свершения.

Елена Зубрицкая, заместитель министра образования и науки Мурманской области: «Я думаю, что ваше участие в этом конкурсе показывает, насколько вы смелы, насколько вы устремлены в будущее, насколько вы верите в себя и понимаете, что сейчас надо действовать, нужно идти вперед».

Подведение итогов состоится в конце апреля следующего года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире01:00«Брат». Художественный фильм (16+)02:45«Создать космонавта». Документальный фильм (16+)03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в России долги по зарплате в октябре выросли на 10,6%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 72 копейки, доллар потерял 34 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС готова к надёжной работе в условиях повышенных нагрузок в зимний период-PRO ЖКХ (18+)Снег усадил всех за стол: состоялось заседание правительства, посвящённое содержанию территорий муниципалитетов в зимний период-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»