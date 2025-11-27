В Мурманске стартовал 25-й городской конкурс «Студент года»

В нём приняли участие учащиеся городских образовательных учреждений. Около 80-ти ребят на протяжении нескольких месяцев будут бороться за звание лучшего студента.

На торжественном открытии конкурса «Студент года» представили участников, выразивших желание показать свою активную жизненную позицию и лидерские качества. Призовых номинаций в этом году семь, а учащемуся, набравшему наибольшее количество баллов, по окончании всех испытаний присваивается титул «Студент года».

Арина Пилипенко, руководитель конкурса «Студент года»: «Будет абсолютный победитель, он получит стипендию главы города, возможность представлять студенчество Мурманска, именные дипломы и приятные подарки».

С особенным творческим посланием для студентов выступили победители и призёры прошлых лет. В своё время они преодолели этот путь и дошли до финала благодаря вере в себя, упорству и поддержке близких людей.

Екатерина Петрова, абсолютный победитель прошлого сезона конкурса «Студент года»: «В конкурсе было очень много испытаний, начиная от спортивных, заканчивая творческими, например, надо было организовать социально-значимую акцию. На это всё требовалось очень много времени, приходилось иногда по ночам презентации делать, готовиться. Всё свободное время уходило на конкурс, но оно того стоило. Я стала абсолютным победителем, а это очень ценный титул для меня – быть студентом года!».

Для участия в конкурсе необходимо было подать заявку. После её одобрения учащимся давали первое задание – выложить в социальную сеть информационный пост с кратким рассказом о себе. По итогам были выбраны лучшие кандидаты.

Лейла Мамедова, студент Мурманского регионального колледжа, филиала ПОУ «УРК»: «Я активистка объединения «Молодёжь51», я знала, что конкурс проходит каждый год, знала, что, когда я стану студентом, я обязательно буду участвовать, чтобы получить новые знания, найти новых знакомых».

Нина Смагина, студент МАУ: «Я не планировала идти на конкурс, меня уговорил мой одногруппник. Он сказал, что у меня есть потенциал дойти до конца и победить».

Студентов ожидают различные испытания, направленные на проверку их творческих навыков, спортивных и умственных возможностей. За каждый пройденный этап участникам начисляют баллы.

Иван Назаренков, студент МАУ: «Нас ожидает множество испытаний - сложных и не очень, спортивных и не спортивных, чтобы проверить полностью наши навыки и способности по всем фронтам».

Александра Присяжнюк, студент МТКС: «Я больше ожидаю спортивный этап, так как раньше спорт был частью меня. Я хочу, чтобы так и продолжалось».

Участие в конкурсе позволяет студенческой молодёжи проявить себя во всевозможных направлениях и вдохновиться на новые открытия и свершения.

Елена Зубрицкая, заместитель министра образования и науки Мурманской области: «Я думаю, что ваше участие в этом конкурсе показывает, насколько вы смелы, насколько вы устремлены в будущее, насколько вы верите в себя и понимаете, что сейчас надо действовать, нужно идти вперед».

Подведение итогов состоится в конце апреля следующего года.