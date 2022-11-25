В Мурманске стартовал Арктический инновационный форум

Его организаторам выступило правительство области и региональный инновационный бизнес-инкубатор. Среди участников инновационного форума в Мурманске - руководители предприятий, банков и научных учреждений, представители органов власти. Все они обсуждали тему внедрения передовых и высокотехнологичных решений в промышленность Арктической зоны страны.

Всего было подано 224 заявки, а в финал прошли 15 проектов со всей России. Они представлены по трём направлениям: медицина и биотехнологии, промышленность и биоэнергетика, информационные системы.

Александр Румянцев, венчурный инвестор: «Я могу сказать, что проекты очень классные и интересные. Могу отметить проект в сфере информационной безопасности, который помогает защитить разного рода порталы от атак, защитить данные горожан, данные пользователей. Также меня заинтересовал проект, связанный с туризмом».

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Проекты достаточно практичные. Сегодня мы будем отмечать и награждать победителей, которые дальше будут, но уже как победители арктического акселератора иметь возможность осуществлять свои разработки на практике. Помимо материального поощрения у них есть самое главное – возможность свою разработку внедрить, протестировать или, может быть, откорректировать».

В работе форума участвовала и представитель Фонда «Сколково». Она рассказала о возможностях, которые есть у компаний, занимающихся внедрением инновационных разработок, в получении разного рода субсидий и грантов. В настоящее время в проекте «Сколково» участвуют более 3400 различных организаций.

Екатерина Ястина, руководитель направления по инновационной инфраструктуре департамента регионального развития Фонда «Сколково»: «Наши участники получают налоговые льготы после прохождения экспертизы проекта и получения статуса участника проекта «Сколково». Наша финансовая поддержка - это наши гранты, компенсация затрат бизнеса и другого сервиса, выход на зарубежные рынки. Сегодня мы будем смотреть проекты, которые гипотетически могут получить статус участника и воспользоваться теми мерами поддержки, которые фонд оказывает технологическим компаниям РФ».

По её словам, в Мурманске уже есть три участника Фонда «Сколково».

В рамках Арктического инновационного форума провели расширенное заседание Координационного совета Мурманской области по научно-технической и инновационной политике. После чего провели награждение победителей конкурсов «Предприниматель года» и «Лучший соцпроект».