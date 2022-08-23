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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.08.22 19:30

В Мурманске стартовал большой проект «Наш дворовой спорт»

Его цель - возрождение дворовой спортивной жизни, в частности, футбола. Идея принадлежит Агентству развития ЖКХ. Партнёром выступила консалтинговая компания «Инноватика». Матч не был бы возможен без поддержки компании «Мурманремстрой», специалисты которой отремонтировали площадку, на которой сошлись футболисты.

Его цель  - возрождение дворовой спортивной жизни, в частности, футбола. Идея принадлежит Агентству развития ЖКХ. Партнёром выступила консалтинговая компания «Инноватика». Матч не был бы возможен без поддержки компании «Мурманремстрой», специалисты которой отремонтировали площадку, на которой сошлись футболисты.

Николай Беляев, футболист команды «Юная гвардия»: «Это в плюс! Мне кажется, что ребята больше заинтересованы играть всё больше. Больше будет и дворовых команд, надеюсь».

Николай Беляев занимается футболом с шести лет, за это время успел поиграть в разных командах. Специально для турнира с группой единомышленников он собрал новую, назвали команду «Юная гвардия». Шансы на победу среди 4-х сборных участников этого этапа примерно равны, отмечают судьи соревнований.

Даниил Кильдюшкин, судья турнира «Наш дворовый спорт»: «По мастерству команды все равные. В двором футболе бывает, что в победители выходит та команда, которой повезёт больше. Нельзя сказать, что от силы команды будет что-то зависеть, больше, наверное, от удачи».

Участникам состязания предстоит 6 матчей, для того чтобы определить лучшую команду. А вот в чём не занимать спортсменам, так это в поддержке болельщиков. Жители соседних к полю домов активно поддерживают игроков.

Сергей Захаров, местный житель: «Нужно развивать любые спортивные мероприятия в нашем городе, чтобы прививать молодёжи спорт, энергию, жизнерадостность».

Этот район считается спальным, массовые события здесь редкость, поэтому матчи собирают немало людей.

Даниил Кильдюшкин, судья турнира «Наш дворовый спорт»: «Здесь большое количество детей. В районе улицы Достоевского детей очень много, потому что здесь и школы, и родильный дом, поэтому здесь нужно больше таких мероприятий проводить».

По итогам соревнований команда «Юная гвардия» заняла 4-е место, команда «ЦСМ» взяла «бронзу», «серебро» и участие в финале досталось команде «Мурманец». Первое место с нелёгким стартом заняли студенты из МГТУ. Помимо крафтовых медалей личный состав из технического университета наградили чеком на десять тысяч рублей.

Следующая игра состоится 3 сентября в Североморске, а финал пройдёт 10 сентября в Мурманске.

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