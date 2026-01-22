В Мурманске стартовал чемпионат Ленинградского военного округа по футзалу и плаванию

Для этого спортивного события выделены две площадки Мурманска – Легкоатлетической манеж и бассейн в спорткомплексе «Авангард».

Чемпионат Ленинградского военного округа проводят во второй раз. Участниками в этом году стали 120 военнослужащих из воинских частей 10 регионов России. Почётным гостем на открытии турнира по футзалу стал трёхкратный чемпион мира по пляжному футболу Юрий Крашенинников.

Юрий Крашенинников, российский футболист, трёхкратный чемпион мира по пляжному футболу: «Есть достойные футболисты».

Сергей Тян, директор ГСЦ «Авангард», депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Привели отряд юнармейцев».

Сборная команда 14-го армейского корпуса на чемпионате выступает и в качестве организаторов, и в качестве игроков.

Тренировки по футзалу спортсмены проводят постоянно, по 3 раза в неделю, даже в выходные дни. Но к соревнованиям они усилили нагрузку.

Семён Халезов, представитель команды 14-го армейского корпуса: «Подготовка проходила тщательно, долго».

Как отмечают игроки разных команд, соперники по силам равны. Для представителей 8 отдельной железнодорожной бригады Петрозаводска это первый опыт участия в турнире. Но настрой у них только на победу.

Андрей Нигай, представитель команды 8 отдельной железнодорожной бригады, г. Петрозаводск: «Есть некий мандраж, но настрой у команды боевой».

По итогам игр будет определена команда - чемпион Ленинградского военного округа по футзалу, а также победители в номинациях: «Лучшая техника», «Лучший вратарь» и «Лучший бомбардир».

В этот раз большой чемпионат совместили с соревнованиями по плаванию. Их проводят в городском спорткомплексе «Авангард». Участники состязаются в плавании вольным стилем и брасом на дистанциях 100 и 200 метров, а также в эстафете. Члены команды 41 мотострелкового полка 44 армейского корпуса готовились к заплывам около 2 месяцев. Тренировки проводили по 5 дней в неделю. Всё - ради победы.

Алексей Мартынов, представитель команды 41 мотострелкового полка 44 армейского корпуса: «Желаю моим коллегам успехов на дорожках».

Результаты всех игр по обеим дисциплинам станут известны уже 23 января на торжественной церемонии закрытия чемпионата.